BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag freundlich

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,13 GBP zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,13 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,17 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,10 GBP. Bisher wurden heute 3.259.173 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 14,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,66 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,458 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

