BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Montagnachmittag an

Kurs der BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,12 GBP zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,12 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,17 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,10 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.532.697 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Mit einem Zuwachs von 14,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,458 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

