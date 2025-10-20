DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Kryptokurse am Montagnachmittag Kryptokurse am Montagnachmittag
Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kurs der BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Montagnachmittag an

20.10.25 16:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Montagnachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,12 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,72 EUR -0,03 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,12 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,17 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,10 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.532.697 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Mit einem Zuwachs von 14,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,458 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen

BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
14.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
14.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen