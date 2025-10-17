BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,11 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 4,11 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 3,99 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,04 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 16.491.735 Stück.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,328 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,66 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,457 USD je BP-Aktie.

