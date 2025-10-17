DAX23.860 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,93 -0,2%Gold4.320 -0,2%
Aktienentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach

17.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 4,00 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,65 EUR -0,10 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 4,00 GBP abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 3,99 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,04 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 8.560.767 Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 17,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,66 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,457 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

