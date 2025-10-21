BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Dienstagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,12 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,12 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,15 GBP an. Bei 4,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 3.324.821 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,66 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,460 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Erste Schätzungen: BP legt Quartalsergebnis vor

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen