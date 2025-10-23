BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 4,37 GBP zu.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 4,37 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,38 GBP. Bei 4,34 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.806.686 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 7,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 32,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,623 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

