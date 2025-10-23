DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

23.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 4,35 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,03 EUR 0,11 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 4,35 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,36 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,34 GBP. Zuletzt wechselten 9.621.734 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,41 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 24,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,66 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2028 0,623 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: BP legt Quartalsergebnis vor

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
14.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
14.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen