BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 4,21 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,21 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,21 GBP. Bei 4,18 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 6.633.905 Stück.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,328 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,460 USD je BP-Aktie.

