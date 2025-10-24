BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag stabil

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,37 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,37 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,38 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,34 GBP. Mit einem Wert von 4,36 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 8.376.266 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 24,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,328 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,66 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,461 USD je Aktie aus.

