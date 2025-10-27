BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BP

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,33 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,33 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,31 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,36 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 3.046.479 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,66 GBP je BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,461 USD fest.

