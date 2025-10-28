BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,34 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,31 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,33 GBP. Bisher wurden heute 2.868.893 BP-Aktien gehandelt.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,61 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 24,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,328 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,66 GBP angegeben.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,461 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

