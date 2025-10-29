DAX24.255 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1626 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

29.10.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,35 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,35 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,34 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 233.779 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit einem Kursverlust von 24,24 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,66 GBP.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,461 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

