Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

30.10.25 12:04 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,44 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,46 GBP. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.642.125 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 6,11 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,66 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,461 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

