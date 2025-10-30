DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.740 -0,9%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.001 +1,4%
Shell-CEO warnt vor Ölschwemme

30.10.25 17:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,84 EUR -0,15 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Matthew Dalton

DOW JONES--Der Ölkonzern Shell bereitet sich auf ein Überangebot auf dem Ölmarkt im kommenden Jahr vor. "Ich denke, es gibt ein glaubwürdiges Szenario für ein Überangebot im Jahr 2026", sagte Shell-CEO Wael Sawan in einem Interview. "Wir haben uns natürlich in den vergangenen zwei bis drei Jahren auf diesen Zeitpunkt eingestellt."

Laut Sawan hat der Ölriese seine Investitionen zurückgefahren und stattdessen lieber Aktien zurückgekauft. Im September hatte Shell eine geplante Biokraftstoffanlage in Rotterdam abgesagt und einen Verlust von 600 Millionen Dollar verbucht.

"Wir haben festgestellt, dass wir bei den Preisen, die unsere Kunden für diesen kohlenstoffarmen Kraftstoff verlangen würden, nicht wettbewerbsfähig sein können", so Sawan.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 12:26 ET (16:26 GMT)

