BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,41 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,41 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,39 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,43 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 797.458 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Derzeit notiert die BP-Aktie damit 6,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 25,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,66 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,461 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen