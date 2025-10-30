KORREKTUR: Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal

(In der um 09.44 Uhr gesendeten Meldung "Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal" muss der letzte Satz korrekt lauten: "Für das vierte Quartal erwartet Totalenergies den Angaben zufolge eine Kohlenwasserstoffproduktion (NICHT einen Anstieg der Kohlenwasserstoffproduktion) zwischen 2,52 Millionen und 2,57 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal

Von Maitane Sardon

DOW JONES--Der französische Energiekonzern Totalenergies ist im dritten Quartal dank einer höheren Produktion und einem stärkeren Gewinn aus dem Raffineriegeschäft mehr verdient als im Vorjahreszeitraum.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Nettogewinn von 2,29 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,68 Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis verdiente Totalenergies 3,98 Milliarden Dollar, gegenüber 3,58 Milliarden im zweiten Quartal und 4,07 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2024. Das Ergebnis sei hauptsächlich durch ein starkes im Bereich Exploration und Produktion sowie höhere Raffineriemargen in Europa erzielt worden, teilte der Konzern mit. Der Umsatz fiel von 47,43 Milliarden auf 43,85 Milliarden Dollar.

Analysten hatten in einem von Visible Alpha erstellten Konsens einen Nettogewinn von 4,03 Milliarden und einen Umsatz von 42,54 Milliarden Dollar prognostiziert. Totalenergies kündigte im September an, das Volumen seiner Aktienrückkäufe von 2 Milliarden Dollar in den vergangen Quartalen im vierten Quartal auf 1,5 Milliarden Dollar zu drosseln.

Die Branche ist mit der Sorge konfrontiert, dass der Markt angesichts der gedämpften Nachfrage und der Bemühungen der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (OPEC+), Produktionskürzungen zurückzunehmen, überversorgt ist.

Für das vierte Quartal erwartet Totalenergies den Angaben zufolge eine Kohlenwasserstoffproduktion zwischen 2,52 Millionen und 2,57 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

