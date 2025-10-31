BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 4,41 GBP.

Um 11:48 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 4,41 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,39 GBP. Bei 4,44 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.087.014 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von 6,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 25,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,66 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,461 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

