BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,45 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,51 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.564.768 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,89 Prozent. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 35,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,70 GBP.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,35 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,461 USD je BP-Aktie.

