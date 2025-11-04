ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
