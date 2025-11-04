ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------