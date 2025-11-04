DAX23.820 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.921 -1,7%Euro1,1496 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.996 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence

04.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,09 EUR 0,04 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
10:56BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:56BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen