BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,49 GBP nach oben.
Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,49 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,57 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,50 GBP. Bisher wurden heute 23.877.886 BP-Aktien gehandelt.
Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 26,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,70 GBP.
BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36,35 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
