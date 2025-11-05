BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochvormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 4,48 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,48 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,51 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 588.051 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,57 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,75 GBP aus.
Am 04.11.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,465 USD je BP-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen