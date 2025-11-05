DAX23.800 -0,6%Est505.625 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,82 +0,7%Gold3.965 +0,8%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochvormittag ab

05.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 4,48 GBP.

Die BP-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,48 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,51 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 588.051 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,57 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,75 GBP aus.

Am 04.11.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,465 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
08:01BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
