BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 4,58 GBP abwärts.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,58 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,54 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,59 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 8.030.919 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 28,06 Prozent sinken.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,75 GBP angegeben.

BP veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,475 USD je BP-Aktie.

