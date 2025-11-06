BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagvormittag südwärts
Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP abwärts.
Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 443.107 BP-Aktien den Besitzer.
Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,17 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie aus.
BP ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,475 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
