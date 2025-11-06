DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

06.11.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,19 EUR -0,04 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 443.107 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,17 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,475 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient

Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen