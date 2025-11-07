BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

BP im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,59 GBP.

Mit einem Wert von 4,59 GBP bewegte sich die BP-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 4,60 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,56 GBP nach. Bei 4,60 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 6.153.508 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 28,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,75 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 04.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 35,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,35 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,476 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

