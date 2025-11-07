DAX23.577 -0,7%Est505.581 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
Kursverlauf

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Freitagmittag stärker

07.11.25 12:04 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,59 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,22 EUR 0,02 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,59 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,60 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,60 GBP. Zuletzt wechselten 3.023.938 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,34 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,75 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 04.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,476 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient

Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DatumMeistgelesen
