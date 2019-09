FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Thales von 124 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Rüstungskonzerns hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kerngeschäft mit Rüstungstechnik halte die Dynamik an, was er positiv werte. Die Entwicklung in den Bereichen Luftfahrt und Transport sollte nicht überbewertet werden, da es sich wohl nur um eine vorübergehende Schwächephase handele./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 12:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 12:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.