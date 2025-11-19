DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -1,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.773 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl64,63 -0,3%Gold4.089 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Ottobock, DEUTZ im Fokus
Top News
Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung
SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis steigt vor Veröffentlichung des Fed-Protokolls

19.11.25 08:09 Uhr
Investoren zittern: NVIDIA-Zahlen, Fed-Protokoll und fehlende US-Daten treiben Gold! | finanzen.net

Der Goldpreis tendierte im frühen Mittwochshandel nach oben. Nun warten die Marktakteure auf das für 20.00 Uhr angekündigte Fed-Protokoll.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.088,89 USD 20,56 USD 0,51%
News
Ölpreis (Brent)
64,63 USD -0,19 USD -0,29%
News
Ölpreis (WTI)
60,59 USD -0,15 USD -0,25%
News

von Jörg Bernhard

Zuletzt äußerten sich mehrere US-Notenbanker bezüglich weiterer Zinssenkungen eher zurückhaltend, was zu einer deutlich gesunkenen Wahrscheinlichkeit geführt hat, dass am 10. Dezember eine weitere Zinsreduktion um 25 Basispunkte erfolgen wird. Aktuell beläuft sich diese laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group auf fast 49 Prozent. Am Nachmittag dürften sich die Investoren an den Goldmärkten aber auch für den September-Bericht des US-Arbeitsministeriums (14.30 Uhr) stark interessieren, der wegen des US-Shutdown verspätet veröffentlicht wird. Deutlich aussagekräftiger wäre jedoch das Update für Oktober. Das Weiße Haus erklärte in der vergangenen Woche jedoch, dass dieser Bericht "wahrscheinlich nie" veröffentlicht wird. Die wachsende Risikoaversion an den Aktienmärkten dürfte für die jüngste Erholung des Goldpreises mitverantwortlich gewesen sein. Neue Hinweise zur weiteren Entwicklung der Aktienkurse erhoffen sich die Investoren von den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 24,30 auf 4.090,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Wochenbericht belastet

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel schwächer, nachdem der am Vorabend veröffentlichte Wochenbericht des API einen unerwarteten Anstieg der gelagerten Ölmengen um 4,4 Mio. Barrel ausgewiesen hatte. Mit den Benzinbeständen (plus 1,55 Mio. Barrel) und den Destillatemengen (plus 577.000 Barrel) ging es ebenfalls bergauf. Die daraus resultierenden Sorgen über ein drohendes Überangebot wurden allerdings durch den durch die US-Sanktionen gegen russische Ölexporte befürchteten Angebotsrückgang begrenzt. Neue Impulse könnte der für den Nachmittag angekündigte "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) liefern. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um 1,9 Millionen Barrel reduziert haben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 60,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,28 auf 64,61 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Invesco, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis