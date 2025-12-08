DAX24.684 +0,6%Est505.887 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 +3,5%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.642 +2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl60,72 -0,1%Gold4.432 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft! Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft!
Big in Japan. Und in China. Und in Südkorea... Big in Japan. Und in China. Und in Südkorea...
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rally geht weiter

Gold und Silber steigen nach US-Angriff auf Venezuela deutlich

05.01.26 10:19 Uhr
Edelmetalle legen zu: US-Angriff auf Venezuela treibt Preise für Silber und Gold | finanzen.net

Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit infolge des US-Angriffs auf den ölreichen südamerikanischen Staat Venezuela profitiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.431,84 USD 101,35 USD 2,34%
News
Silberpreis
75,70 USD 3,03 USD 4,17%
News

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg um mehr als zwei Prozent auf 4.424 US-Dollar. Damit steuert Gold auch am zweiten Handelstag des Jahres auf ein Plus zu.

Ende 2025 war der Goldpreis nach dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4.550 US-Dollar bis auf 4.275 Dollar zurückgefallen. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Montag zog der Silberpreis um fast vier Prozent auf 75,5 Dollar an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zeitweise wieder bis auf 70 Dollar zurück.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage in einem der Konflikte der Welt verschärft.

/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Juk86 / Shutterstock.com, Ravital / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis