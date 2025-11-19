10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Korrektur zur Wochenmitte fortsetzen

Der DAX soll im Minus in den Mittwochshandel starten.

2. Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,34 Prozent tiefer bei 48.537,70 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zeitweise 0,44 Prozent auf 3.957,28 Punkte zu. Unterdessen rutscht in Hongkong der Hang Seng um 0,25 Prozent auf 25.864,09 Punkte ins Minus.

3. Mercedes-Aktie: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Beim autonomen Fahren sind die deutschen Autobauer bisher gut aufgestellt - doch der Vorsprung droht zu verpuffen. Zur Nachricht

4. Ottobock-Aktie im Analystenfokus: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobockbeim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen. Was Analysten erwarten

5. SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Zur Nachricht

6. NVIDIA und Palo Alto Networks vor Bilanz

NVIDIA und Palo Alto Netword werden im heutigen Tagesverlauf ihre Geschäftsberichte offenlegen. Was Analysten erwarten

7. Amazon-Aktie im Blick: EU-Gericht urteilt zu Amazon-Status als sehr große Plattform

Das Gericht der Europäischen Union verkündet am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) ein Urteil zur EU-Einstufung von Amazon als "sehr große Online-Plattform" und die damit verbundenen zusätzlichen Regeln für das Unternehmen. Zur Nachricht

8. SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht

Auf dem deutsch-französischen Digitalgipfel in Berlin sind 18 neue strategische Partnerschaften und kommerzielle Vereinbarungen zum Ausbau von Anwendungen Künstlicher Intelligenz vorgestellt worden. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochmorgen überschaubar tiefer. WTI wird bei 60,60 US-Dollar je Barrell gehandelt, für Brent wird ein Preis von 67,72 US-Dollar je Barrell aufgerufen.

10. Euro zum Dollar marginal höher

Der Euro legt zum Dollar am Mittwochmorgen leicht zu. Zuletzt wurde EUR/USD bei 1,1592 gehandelt.