Ottobock-Aktie im Analystenfokus: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel
Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen.
Werte in diesem Artikel
Der Rollstuhlspezialist Ottobock spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ottobock News
Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ottobock
Analysen zu Ottobock
Keine Analysen gefunden.