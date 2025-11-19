DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -5,2%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.537 -2,0%Euro1,1585 ±0,0%Öl64,63 -0,3%Gold4.090 +0,5%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Ottobock, DEUTZ im Fokus
Ottobock-Aktie im Analystenfokus: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel

19.11.25 07:34 Uhr
Analysten-Hammer: Jefferies sieht Ottobock-Aktie vor massivem Wachstumsschub! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
72,95 EUR 2,45 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rollstuhlspezialist Ottobock spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

