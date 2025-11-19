DAX23.219 +0,2%Est505.533 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.990 -1,4%Euro1,1574 -0,1%Öl64,46 -0,6%Gold4.113 +1,1%
Verbraucherpreise

Eurozone: Inflationsrate sinkt leicht - 1. Schätzung bestätigt

19.11.25 11:30 Uhr
Inflation in der Eurozone bremst leicht - EZB bleibt gelassen

In der Eurozone hat sich die Inflation im Oktober wie erwartet etwas abgeschwächt.

Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirte erwartet bestätigt. Im September hatte die Rate bei 2,2 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten - wie Nahrungsmittel und Energie - herausgerechnet werden, verharrte auf 2,4 Prozent. Diese Bestätigung der Erstschätzung überraschte die Experten ebenfalls nicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hatte die Leitzinsen Ende Oktober erneut nicht verändert.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

