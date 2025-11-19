Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold & Co. unter der Lupe

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,09 Prozent auf 4.071,94 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.068,33 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,55 Prozent auf 51,01 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 50,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,48 Prozent auf 1.545,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.553,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:38 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,09 Prozent niedriger bei 1.384,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.413,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr ab. Es geht -1,94 Prozent auf 63,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,89 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -2,14 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 60,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 20:23 Uhr fällt der Baumwolle um -0,64 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis 0,32 Prozent stärker bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,09 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,15 US-Dollar) geht es um -2,61 Prozent auf 4,05 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -1,75 Prozent auf 2,16 US-Dollar, nach 2,20 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -1,60 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -5,72 Prozent auf 1,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -1,58 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,54 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,75 Prozent auf 318,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 327,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -1,99 Prozent auf 0,51 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 4,51 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 4,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,37 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,99 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar.

Nach 17,23 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Mittwochabend um -0,12 Prozent auf 17,21 US-Dollar gesunken.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,22 Prozent auf 69,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 71,33 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,21 Prozent auf 96,25 US-Dollar, nach 95,90 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -2,42 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,35 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -3,26 Prozent auf 534,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 552,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net