Gold & Co. unter der Lupe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

19.11.25 20:43 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.788,71 USD -22,93 USD -0,82%
News
Baumwolle
0,62 USD USD -0,64%
News
Bleipreis
2.010,85 USD -13,15 USD -0,65%
News
Dieselpreis Benzin
1,62 EUR -0,02 EUR -1,16%
News
EEX Strompreis Phelix DE
94,75 EUR 0,75 EUR 0,80%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,55 USD 0,17 USD 3,98%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.073,49 USD 5,16 USD 0,13%
News
Haferpreis
3,10 USD 0,01 USD 0,32%
News
Heizölpreis
69,74 USD -1,59 USD -2,22%
News
Holzpreis
534,50 USD -18,00 USD -3,26%
News
Kaffeepreis
4,05 USD -0,11 USD -2,61%
News
Kakaopreis
3.796,00 GBP -251,00 GBP -6,20%
News
Kohlepreis
96,25 USD -0,20 USD -0,21%
News
Kupferpreis
10.648,15 USD -149,35 USD -1,38%
News
Lebendrindpreis
2,16 USD -0,04 USD -1,75%
News
Mageres Schwein Preis
0,79 USD 0,01 USD 0,99%
News
Maispreis
4,30 USD -0,07 USD -1,60%
News
Mastrindpreis
3,42 USD 0,01 USD 0,26%
News
Milchpreis
17,20 USD -0,03 USD -0,17%
News
Naphthapreis (European)
538,72 USD 2,26 USD 0,42%
News
Nickelpreis
14.444,00 USD -123,50 USD -0,85%
News
Ölpreis (Brent)
63,55 USD -1,27 USD -1,96%
News
Ölpreis (WTI)
59,44 USD -1,30 USD -2,14%
News
Orangensaftpreis
1,48 USD -0,09 USD -5,72%
News
Palladiumpreis
1.385,00 USD -28,50 USD -2,02%
News
Palmölpreis
4.177,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
1.548,50 USD -4,50 USD -0,29%
News
Rapspreis
483,50 EUR -1,75 EUR -0,36%
News
Reispreis
10,10 USD -0,25 USD -2,42%
News
Silberpreis
51,10 USD 0,37 USD 0,73%
News
Sojabohnenmehlpreis
318,00 USD -9,00 USD -2,75%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD -0,01 USD -1,99%
News
Sojabohnenpreis
11,35 USD -0,18 USD -1,58%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,02 EUR -1,01%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,25 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.124,15 USD -106,05 USD -3,28%
News
Zinnpreis
36.751,00 USD 39,50 USD 0,11%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,34%
News

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,09 Prozent auf 4.071,94 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.068,33 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,55 Prozent auf 51,01 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 50,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,48 Prozent auf 1.545,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.553,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:38 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,09 Prozent niedriger bei 1.384,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.413,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr ab. Es geht -1,94 Prozent auf 63,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,89 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -2,14 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 60,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 20:23 Uhr fällt der Baumwolle um -0,64 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis 0,32 Prozent stärker bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,09 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,15 US-Dollar) geht es um -2,61 Prozent auf 4,05 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -1,75 Prozent auf 2,16 US-Dollar, nach 2,20 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -1,60 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -5,72 Prozent auf 1,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -1,58 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,54 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,75 Prozent auf 318,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 327,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -1,99 Prozent auf 0,51 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 4,51 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 4,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,37 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,99 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar.

Nach 17,23 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Mittwochabend um -0,12 Prozent auf 17,21 US-Dollar gesunken.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,22 Prozent auf 69,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 71,33 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,21 Prozent auf 96,25 US-Dollar, nach 95,90 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -2,42 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,35 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -3,26 Prozent auf 534,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 552,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

