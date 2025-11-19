STO-Aktie unbewegt: Farbenspezialist erzielt in etwa stabiles Ergebnis trotz schwacher Nachfrage
Die Schwäche der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten STO weiter zu.
Werte in diesem Artikel
In den ersten neun Monaten sank der Umsatz im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf rund 1,22 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Auch im dritte Quartal belasteten das schwache Marktumfeld und die anhaltende Investitionszurückhaltung im Bau. Zudem hieß es, dass der Umsatz im Oktober leicht unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter den Erwartungen gelegen habe.
Dennoch gelang es STO SECo dank Einsparungen, den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufzuholen: Per Ende September habe das Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, hieß es. Konkrete Gewinnkennziffern nennt das Unternehmen dann erst wieder mit den Jahreszahlen.
Das Management bestätigte seine Ziele für 2025, verwies aber erneut auf erhebliche Unsicherheiten wegen der globalen Rahmenbedingungen. Zudem hätten die Wetterbedingungen üblicherweise einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Sto in den letzten Wochen eines Jahres.
Demnach soll der Konzernumsatz 1,57 Milliarden Euro erreichen nach 1,61 Milliarden 2024. Vorsteuerergebnis soll bei 50 bis 70 Millionen Euro liegen. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein Anstieg drin.
Die STO-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise unverändert bei 114 Euro.
STÜHLINGEN (dpa-AFX)
Nachrichten zu STO SE & Co. KGaA
Analysen zu STO SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.2012
|Sto kaufen
|Fuchsbriefe
|26.04.2011
|Sto kaufen
|Euro am Sonntag
|20.01.2010
|Sto VZ Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
|01.12.2009
|Sto VZ klarer Kauf
|Performaxx-Anlegerbrief
|13.11.2009
|Sto VZ kaufen
|Der Aktionärsbrief
