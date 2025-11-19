DAX23.248 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,78 -1,6%Gold4.114 +1,1%
Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag gefragt

19.11.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 109,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
110,75 EUR 3,55 EUR 3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,5 Prozent auf 109,60 EUR. Bei 110,25 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 107,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 304.421 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,81 EUR. Mit Abgaben von 61,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,11 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 14.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,49 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch

Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

