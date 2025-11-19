DAX23.168 -0,1%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,39 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Kursentwicklung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag auf grünem Terrain

19.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 108,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
109,10 EUR 1,90 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 108,55 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 78.581 Aktien.

Am 17.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 41,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,42 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,11 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 9,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2027 dürfte Siemens Energy die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
