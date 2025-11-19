DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.549 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
Siemens Energy im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
Profil
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 111,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 111,00 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 111,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 740.070 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 62,33 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 14.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 10,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht. Am 10.02.2027 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

