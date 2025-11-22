DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin72.867 -1,4%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Rentables VeChain-Investment?

So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

22.11.25 11:03 Uhr
Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in VET investierten, hätten nun 3.284,31 VeChain im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 21.11.2025 bei einem VET-USD-Kurs von 0,012852 USD 42,21 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 57,79 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 0,012597 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

