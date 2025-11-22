DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin72.867 -1,4%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Rentable ICP-Investition?

Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

22.11.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in Internet Computer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
4,1568 USD -0,1353 USD -3,15%
Charts|News

Internet Computer notierte am 26.10.2021 bei 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 213,49 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 4,292 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 916,34 USD wert. Mit einer Performance von -90,84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Bei 15,31 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

