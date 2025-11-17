DAX23.553 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.910 ±0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,33 +0,1%Gold4.071 -0,2%
Erwartung eines Überangebots

Darum legen die Ölpreise etwas zu

17.11.25 15:20 Uhr
Ölpreise steigen: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung?

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
64,37 USD 0,08 USD 0,12%
News
Ölpreis (WTI)
60,13 USD 0,04 USD 0,07%
News

Nachdem sie im frühen Handel noch unter Druck gestanden hatten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 22 Cent auf 64,61 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 22 Cent auf 60,31 Dollar zu.

Am Markt waren geopolitische Risiken zu Beginn der Handelswoche ein bestimmendes Thema. Russland hat laut jüngsten Berichten die Verladung von Rohöl im wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk wieder aufgenommen, nachdem ein ukrainischer Drohenangriff in der vergangenen Woche für Schäden und einen Stillstand der Aktivitäten gesorgt hatte. Experten zufolge war zunächst von einem längeren Stillstand ausgegangen worden.

Der Angriff auf Noworossijsk sowie die Beschlagnahmung eines Öltankers durch den Iran in der Nähe der Straße von Hormus hatten die Ölpreise gegen Ende der vergangenen Woche deutlich steigen lassen. Mittlerweile richten sich die Blicke wieder stärker auf die Erwartung eines Überangebots an Rohöl, nachdem Opec+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte. Der Ölverbund aus Ländern des Ölkartells Opec und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hatte in den vergangenen Monaten die Förderung bereits mehrfach erhöht.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

