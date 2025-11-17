DAX23.769 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1595 -0,2%Öl64,44 +0,2%Gold4.066 -0,3%
Erholungsrally geht weiter

Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %

17.11.25 10:12 Uhr
Nagarro-Aktie erholt sich - Analystenoptimismus sorgt für zweistellige Kursrally | finanzen.net

Analystenlob von Warburg Research und Oddo BHF hat der Erholung der Aktien von Nagarro am Montag weiteren Schwung verliehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
65,50 EUR 7,15 EUR 12,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
16.136,5 PKT -12,3 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Die Papiere des IT-Dienstleisters gewannen an der SDAX-Spitze via XETRA zeitweise 15,00 Prozent auf 67,10 Euro. Damit haben sie seit der Veröffentlichung von Quartalszahlen am Freitag nun schon fast 50 Prozent hinzugewonnen. Allerdings war der Kurs Anfang November auch auf ein Rekordtief gefallen, das Jahresminus beträgt trotz der aktuellen Erholung noch rund 15 Prozent, während der SDAX in diesem Zeitraum fast ein Fünftel zulegte.

Wer­bung

Die Münchener hatten etwas besser als erwartet abgeschnitten und zudem einen Aktienrückkauf angekündigt. Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies hatte Nagarro bereits am Freitag ein weiteres positives Quartal attestiert, wobei die meisten Bereiche ein Wachstum verzeichnet hätten. Die Bestätigung des im August gesenkten Ausblicks deutet für ihn auf weiteres Wachstum zum Jahresende hin.

Zum Wochenstart nun hob nun die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel von 80 auf 83 Euro an und stufte die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Nach dem soliden zweiten Quartal sei das dritte noch beeindruckender gewesen, schrieb Nicolas David. Verbesserte Trends seien in allen Regionen erkennbar. Die Signale des Managements für die kommenden Quartale seien obendrein optimistischer.

Fabio Hölscher von Warburg Research sieht mit einem von 90 auf 95 Euro angehobenen Kursziel perspektivisch noch mehr Luft nach oben. Die Bestätigung der Jahresziele und der Aktienrückkauf untermauerten die Zuversicht des Managements im Lichte einer soliden Geschäftsentwicklung. Zudem verwies der Experte auf die mittelfristigen Aussichten für Nagarro.

Wer­bung

Das Unternehmen, das digitale Produktentwicklung, Software-Engineering und Technologieberatung anbietet, war Ende 2020 an die Börse gegangen. Nach einem ersten Kurs von 69 Euro war es bis Anfang 2022 auf 212 Euro nach oben gegangen. Wie bei vielen anderen IT-Unternehmen ließ der Corona-Boom dann aber schnell nach. Es folgten schwache Jahre, bis zum Rekordtief von gut 43 Euro Anfang November 2025.

Mit einem Börsenwert von rund 860 Millionen Euro liegt Nagarro in dieser Wertung im Mittelfeld des SDAX.

/mis/gl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

