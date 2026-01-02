One World Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

One World Pharma lud am 02.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte One World Pharma -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net