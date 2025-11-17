DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Talfahrt geht weiter

Bitcoin sinkt weiter und steuert auf 90.000 US-Dollar zu

17.11.25 21:18 Uhr
Bitcoin im Sinkflug! Fällt der Kurs schon bald unter 90.000 US-Dollar? | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Montag im Handelsverlauf weiter in Richtung 90.000 US-Dollar gefallen.

Werte in diesem Artikel
Zeitweise liegt der Kurs laut "CoinMarketCap" bei rund 91.300 Dollar. Erst am Donnerstag war er unter 100.000 Dollar gerutscht. Noch Anfang Oktober hatte der Bitcoin bei gut 126.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen treibe den Ausverkauf, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben.

/he/bek

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com, Bukhta Yurii / Shutterstock.com