Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 31,32 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.120.128 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 93,4 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Bank News
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen