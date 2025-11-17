Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold

Papier unter der Lupe

Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 31,32 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.120.128 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 93,4 Prozent aufwärts.

