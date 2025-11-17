DAX23.705 -0,7%Est505.659 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +1,0%Nas22.923 +0,1%Bitcoin81.320 ±-0,0%Euro1,1585 -0,3%Öl64,45 +0,3%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Papier unter der Lupe

Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold

17.11.25 16:07 Uhr
Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,08 EUR -0,70 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 31,32 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.120.128 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 93,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
16:11Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
16:06Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16:11Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
31.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:06Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen