Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 35,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,19 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 14.475 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit Abgaben von 12,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,63 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,55 Mrd. EUR gegenüber 13,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

