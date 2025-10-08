Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,59 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,46 €
|Abst. Kursziel*:
1,58%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
35,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,07%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|13:36
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
