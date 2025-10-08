DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
Daimler Truck Aktie

35,38 EUR +0,72 EUR +2,08 %
STU
Marktkap. 26,59 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

13:36 Uhr
Daimler Truck Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,46 €		 Abst. Kursziel*:
1,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,07%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

13:36 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Archion Group Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Vormittag an
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen
dpa-afx ROUNDUP: Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche
Dow Jones Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt
finanzen.net Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
