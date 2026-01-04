DAX24.902 +0,1%Est505.909 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,89 +0,2%Gold4.449 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Chevron 852552 Infineon 623100 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA
DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Start - DAX auf Rekordhoch

06.01.26 09:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158,50 EUR -11,25 EUR -6,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
39,49 EUR 1,55 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0,98 EUR 0,01 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
31,18 EUR -0,30 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.892,8 PKT 24,1 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag zunächst wenig verändert in den Handel gestartet. Nach dem Allzeithoch vom Vortag markiert der DAX bei 24.916 Punkten zunächst eine neue Bestmarke, aktuell steigt er um 0,1 Prozent auf 24.884 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 steht 0,1 Prozent tiefer. Trotz der wenig veränderten Indizes bleiben die übergeordneten Trends intakt: Die Erwartungen an steigende Gewinne vor allem bei Technologiewerten sind momentan der Treiber für steigende Bewertungen.

Wer­bung

Einem Bericht der Business Times (Singapur) zufolge dürfte Samsung Electronics im vierten Quartal 2025 einen Anstieg des operativen Gewinns um sagenhafte 160 Prozent verzeichnen, der durch einen akuten Chipmangel ausgelöst worden sei. Die Halbleiterpreise sind in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, da die Verlagerung der Branche hin zu KI-bezogenen Chips die Produktion von traditionellen Speichern eingeschränkt habe. Die Aktie legt in Asien um 7 Prozent zu und zieht den gesamten Sektor nach oben.

Elektronikmesse CES sorgt für KI-Fantasie

Zuvor hatte bereits Nvidia auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ihre neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vorgestellt. Die Chips sollen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Bei der Inferenz liefert Rubin laut Nvidia eine 10-fache Kostenreduzierung im Vergleich zu Blackwell, der erst im Jahr 2024 von Nvidia vorgestellten Mikroarchitektur. Daniel Newman, CEO des KI-Forschungsunternehmens Futurum Group, beschrieb Vera Rubin basierend auf den genannten Spezifikationen als einen "unglaublichen Generationssprung". Auch in Europa dürften Aktien mit Bezug auf die Halbleiterlieferkette gesucht sein.

Investment Thema Nummer zwei ist mit Blick auf die Geopolitik aktuell Rüstung, aber auch Aktien aus dem Ölsektor dürften mit der Entwicklung in Venezuela weiterhin im Fokus stehen.

Wer­bung

Analysten kommen nun verstärkt aus den Winterferien zurück und liefern Impulse für Einzelwerte. Adidas notieren gleich 7 Prozent tiefer nach einer gleich doppelten Abstufung auf "Underperform" durch Bank of America. JD Sports (-6%) werden von den Analysten auf "Neutral" gesenkt. Grund sei der ausbleibende Aufwärtszyklus im Sportartikelsektor, so die Analysten. Der Abwärtszyklus halte seit dem zweiten Quartal 2023 an. Es gebe neue Rahmenbedingungen in der Gesellschaft: Der rund 20-jährige Trend zur lässigen "Casual"-Mode scheine beendet, das Wachstum im Sektor dürfte sich halbieren auf mittlere einstellige Prozentwerte.

Anhaltend positiv für Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Truck (+4%) und Traton (+2,5%) sind Händler nach den starken US-Auftragszahlen vom Vortag gestimmt. Dort wurde nach den sehr schwachen Vormonaten für Dezember 2025 ein kräftiges Plus vermeldet, vor allem bei den schweren Class-8-Lastern. Rund 42.000 Aufträge wurden erteilt. Für Europa werden die Analysten der Citi optimistischer und erhöhen ihre Absatzerwartung auf plus 1 Prozent nach zuvor minus 4 Prozent für 2026.

Konjunktur- und Inflationsdaten rücken in den Fokus

Nach einem Nachrichtenvakuum über den Jahreswechsel rücken nun wieder Konjunktur- und Inflationsdaten stärker in den Fokus. In Asien war bereits der Einkaufsmanager-Index (PMI) für Hongkongs Industrie mit 51,9 deutlich geringer zurückgegangen als befürchtet und steht weiter auf Expansionskurs. Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Dezember entgegen den Erwartungen etwas abgenommen, nun wird auf die Daten aus Deutschland gewartet. Für Dezember signalisieren die Kraftstoffpreise nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba erneut einen nur mäßigen Preisdruck. Aufgrund eines kräftigen Basiseffektes dürfte die Jahresrate der Inflation zudem auf 1,9 Prozent sinken. Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen in der Eurozone dürften die Daten in der Tendenz zwar förderlich sein, mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus rechnen die Experten auf absehbare Zeit aber dennoch nicht. In Europa stehen dazu die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes im Fokus.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.916,42 -0,1% -7,27 +1,0%

Stoxx-50 5.019,21 +0,3% 12,96 +0,8%

DAX 24.883,56 +0,1% 14,87 +0,2%

MDAX 31.383,54 -0,2% -70,78 +1,2%

TecDAX 3.733,09 +0,8% 31,10 +0,1%

SDAX 17.558,27 +0,0% 6,80 +1,1%

CAC 8.194,26 -0,2% -17,24 +0,6%

SMI 13.226,50 -0,2% -20,82 0%

ATX 5.382,15 -0,2% -12,61 +0,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1729 +0,1% 1,1719 1,1708 -0,2%

EUR/JPY 183,39 -0,0% 183,41 183,25 -0,2%

EUR/CHF 0,9292 +0,1% 0,9281 0,9287 -0,2%

EUR/GBP 0,8654 -0,0% 0,8654 0,8668 -0,8%

USD/JPY 156,35 -0,1% 156,52 156,52 -0,2%

GBP/USD 1,3554 +0,1% 1,3542 1,3508 +0,5%

USD/CNY 7,0236 -0,1% 7,0283 7,0363 +0,0%

USD/CNH 6,9796 -0,1% 6,9842 6,9911 +0,1%

AUS/USD 0,6724 +0,1% 0,6715 0,6711 +0,6%

Bitcoin/USD 93.255,15 -1,0% 94.174,55 93.843,55 +3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,97 58,32 -0,6% -0,35 +1,4%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.466,29 4.445,75 +0,5% 20,54 +0,3%

Silber 78,46 76,48 +2,6% 1,98 +2,2%

Platin 1.976,79 1.942,34 +1,8% 34,45 +10,8%

Kupfer 6,01 5,92 +1,4% 0,08 +46,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 03:59 ET (08:59 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
19.12.2025adidas BuyWarburg Research
16.12.2025adidas OutperformBernstein Research
10.12.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.12.2025adidas BuyWarburg Research
16.12.2025adidas OutperformBernstein Research
10.12.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.11.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen