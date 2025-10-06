10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich wenig bewegt

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins - Kurssprung in Japan

In Tokio springt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um kräftige 4,61 Prozent auf 47.880,37 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Dienstag zuletzt um 0,52 Prozent zu auf 3.882,78 Zähler. Hier ruht der Handel weiterhin im Rahmen der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Mittwoch.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,61 Prozent auf 26.976,52 Einheiten.

3. Mercedes-Benz-Aktie: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten

Die IG Metall hofft auf den Erhalt des Stahlwerks von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt. Bezirksleiter der Gewerkschaft für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Jan Otto, zeigte sich ebenfalls zuversichtlich für das Mercedes-Benz-Werk in Ludwigsfelde. Zur Nachricht

4. Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach

US-Präsident Donald Trump erwägt Zollerleichterungen für Unternehmen, die ihre Autos in den USA produzieren, so ein Reuters-Bericht, der den republikanischen Senator Bernie Moreno und Vertreter der Auto-Industrie zitierte. Zur Nachricht

5. Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Borussia Dortmund lässt Bayern vor Gipfel ziehen

Ein Spiel wie ein Gesamtzustand: Gut, aber nicht gut genug, um ernsthaft die Super-Bayern herausfordern zu können. Zur Nachricht

7. Redcare Pharmacy-Aktie: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt

Nach erneut sehr starkem Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal hat die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ihre Jahresprognose bestätigt. Zur Nachricht

8. Hannover Rück-Aktie: Rückversicherer kündigt höhere Dividende an

Hannover Rück wird künftig rund 55 Prozent des Nettogewinns nach IFRS als Dividende zahlen. Zur Nachricht

9. Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an

Die Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi warf dem Online-Modehändler vor, keine Bereitschaft zur Verhandlung über einen Tarifvertrag zu zeigen. Zur Nachricht

10. Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise - Verhandlungen beginnen

Unterhändler Israels und der islamistischen Hamas führen heute in Ägypten indirekte Gespräche über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Zur Nachricht