Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an
Die Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi warf dem Online-Modehändler vor, keine Bereitschaft zur Verhandlung über einen Tarifvertrag zu zeigen.
Werte in diesem Artikel
Wie Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf auf Anfrage mitteilte, versammelten sich zu Schichtbeginn etwa 50 bis 60 Beschäftigte auf einem Parkplatz des Logistikzentrums. Im Tagesverlauf wurde mit etwa 200 Beteiligten gerechnet. Die Mitarbeiterzahl liege inklusive Leiharbeitern bei etwa 2.800, hieß es.
Verdi fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier lägen die Löhne für Lagerarbeiter mehr als zehn Prozent oberhalb der von Zalando aktuell gezahlten Löhne, macht die Gewerkschaft geltend. Hinzu kämen höhere Zuschläge und Sonderzahlungen, kürzere Wochenarbeitszeiten, tarifliche Altersvorsorge und weitere Verbesserungen.
Die jüngsten Meldungen zur geschäftlichen Entwicklung bei Zalando zeigten, wie enorm die Wertschöpfung im Konzern ist, betonte Adorf. "Allein im zweiten Quartal 2025 stieg der Vorsteuergewinn auf mehr als 185 Millionen Euro an. Das bedeutet herunter gebrochen auf den einzelnen Beschäftigten im Konzern einen Gewinnanteil von mehr als 11.000 Euro für ein einziges Quartal."
Laut Verdi treten die Zalando-Beschäftigten in Erfurt zum vierten Mal in der Geschichte des Standortes in den Arbeitskampf. Am Montag war zunächst die Frühschicht betroffen. Am Dienstag soll eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten auf dem Südparkplatz stattfinden.
/jos/DP/zb
ERFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zalando News
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen