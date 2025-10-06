DAX24.447 +0,3%Est505.647 -0,1%MSCI World4.345 +0,2%Top 10 Crypto17,15 +0,9%Nas22.846 +0,3%Bitcoin106.571 +1,1%Euro1,1700 -0,2%Öl65,16 +1,2%Gold3.943 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Führungswechsel

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

06.10.25 15:44 Uhr
NYSE-Aktie Verizon fällt: Ex-PayPal-CEO Dan Schulman wird neuer Chef - Prognose bestätigt | finanzen.net

Der US-Telekomkonzern Verizon bekommt einen neuen Chef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,50 EUR -0,72 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit sofortiger Wirkung werde Dan Schulman zum Konzernlenker ernannt, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Dieser ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon. Der Manager war unter anderem Chef des US-Zahlungsdienstleisters PayPal. Der Jahresausblick von Verizon wurde bestätigt.

Wer­bung

Den Chef-Posten übernimmt Schulman von Hans Vestberg, der laut Mitteilung bis zum 4. Oktober 2026 als Sonderberater tätig sein wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierzu zähle auch die Integration der übernommenen Frontier Communications, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Vestberg bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Jahreshauptversammlung.

Die Jahresprognose für 2025 bestätigte Verizon. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, wie der Konkurrent von T-Mobile US im Juli bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitgeteilt hatte. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) werden 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar (16,6-17,5 Mrd Euro) angepeilt.

Wie Verizon weiter mitteilte, wurde Mark Bertolini zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestimmt. Die Ergebnisse für das dritte Quartal sollen am 29. Oktober 2025 veröffentlicht werden.

Wer­bung

Im NYSE-Handel zeigt sich die Verizon-Aktie zeitweise 1,80 Prozent tiefer bei 42,89 US-Dollar.

/err/men/he

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen