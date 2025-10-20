Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 247,54 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 247,54 USD. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 249,25 USD an. Bei 244,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 181.168 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,50 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

